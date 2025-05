Genfit sera actif au congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie

(AOF) - La société biopharmaceutique dédiée aux maladies rares du foie, Genfit , va participer au congrès 2025 de l’European association for the study of the liver (EASL). Genfit va notamment y présenter six posters présentant les derniers travaux de recherche sur l’ACLF, décompensation aiguë sur cirrhose, et participera à plusieurs évènements.

