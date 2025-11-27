 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 100,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:12






Genfit annonce la nomination du Dr Pejvack Motlagh au poste de Directeur Médical et son entrée au Comité Exécutif. Il supervisera la stratégie et l'exécution des plans de développement clinique, ainsi que les équipes Cliniques, Biométrie et Pharmacovigilance.
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, il a notamment exercé les fonctions de Chief Medical Officer chez Egle Therapeutics et Mablink Biosciences, après avoir contribué au développement de composés allant de la phase précoce à la commercialisation.
Le Dr Motlagh se dit 'ravi de rejoindre Genfit à un moment charnière' marqué par la montée en importance de la décompensation aigüe sur cirrhose (ACLF) et souligne la concordance entre ses valeurs et l'engagement de l'entreprise.
Pascal Prigent, Directeur Général, salue une arrivée qui apportera une expertise déterminante pour faire progresser le pipeline et soutenir l'ambition de proposer des traitements transformateurs aux patients.











Valeurs associées

GENFIT
4,2700 EUR Euronext Paris +6,43%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank