Genfit renforce sa direction médicale avec la nomination du Dr Pejvack Motlagh
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:12
Genfit annonce la nomination du Dr Pejvack Motlagh au poste de Directeur Médical et son entrée au Comité Exécutif. Il supervisera la stratégie et l'exécution des plans de développement clinique, ainsi que les équipes Cliniques, Biométrie et Pharmacovigilance.
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, il a notamment exercé les fonctions de Chief Medical Officer chez Egle Therapeutics et Mablink Biosciences, après avoir contribué au développement de composés allant de la phase précoce à la commercialisation.
Le Dr Motlagh se dit 'ravi de rejoindre Genfit à un moment charnière' marqué par la montée en importance de la décompensation aigüe sur cirrhose (ACLF) et souligne la concordance entre ses valeurs et l'engagement de l'entreprise.
Pascal Prigent, Directeur Général, salue une arrivée qui apportera une expertise déterminante pour faire progresser le pipeline et soutenir l'ambition de proposer des traitements transformateurs aux patients.
Valeurs associées
|4,2700 EUR
|Euronext Paris
|+6,43%
A lire aussi
-
La revalorisation automatique, pas plus: le groupe d'experts sur le Smic a recommandé jeudi de ne pas donner de coup de pouce au salaire minimum au-delà de son augmentation mécanique, qui devrait donner "une hausse autour de 1,4%", en raison du "ralentissement ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a conclu jeudi en légère hausse (+0,04%) une séance atone, à l'issue d'une journée sans événement majeur à l'agenda et sans les investisseurs américains, absents pour Thanksgiving, jour férié aux Etats-Unis. L'indice vedette de la Bourse de Paris, ... Lire la suite
-
Les deux roquettes se perdent dans le ciel avant de s'abattre sur leur cible à des dizaines de kilomètres: au bord de la Méditerranée, l'armée française s'exerce aux "feux dans la profondeur", essentiels pour détruire l'ennemi sur un champ de bataille qui s'élargit. ... Lire la suite
-
Une évasion "à l'ancienne": deux détenus, dont un "dangereux", se sont évadés de la prison vétuste de Dijon après avoir eu raison des barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, puis en glissant sur des draps. La double évasion a été constatée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer