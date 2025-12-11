 Aller au contenu principal
Genfit publie des résultats "très encourageants" d'un essai de phase 1b
information fournie par AOF 11/12/2025 à 10:01

(AOF) - Genfit a dévoilé des données préliminaires « très encourageantes » issues d’une étude de phase 1b, évaluant le médicament expérimental GNS561 associé à un inhibiteur dans le cholangiocarcinome avec mutation KRAS, une forme de cancer des voies biliaires. L’analyse portant sur 9 patients, dont 4 ont bénéficié d’une évaluation tumorale à la semaine 6. Les résultats ont révélé une stabilisation de la maladie chez les 4 patients évalué, ayant tous connu une progression de celle-ci sous leur traitement antérieur.

Une réduction tumorale a également été observée dans un sous-groupe de patients, avec la meilleure des réponses montant une diminution de 20%, proche du seuil de réponse partielle.

La société va poursuivre cet essai avec une escalade de dose en phase 1b afin de confirmer le signal d'activité, avec de nouvelles données sur les prochaines cohortes de patients attendues au premier trimestre 2026. Ces résultats permettront de définir les doses recommandées pour la combinaison à administrer en phase 2.

