Genfit: présente ses dernières recherches à l'EASL

(CercleFinance.com) - Genfit annonce la présentation de ses derniers travaux de recherche sur l'ACLF au Congrès 2025 de l'EASL.



Le groupe va présenter six posters au congrès couvrant notamment plusieurs de ses actifs positionnés dans l'ACLF.



Le congrès annuel de l'European Association for the Study of the Liver (EASL) est une conférence internationale qui rassemble plus de 8 000 professionnels, dont des cliniciens, des chercheurs, des professionnels de la santé, des représentants des patients et des professionnels de l'industrie.



Il s'agit du plus grand événement européen dans ce domaine. 'Pendant quatre jours, les participants bénéficieront de sessions d'apprentissage pratiques dirigées par des professeurs de renommée mondiale' indique le groupe.



L'Acute on-Chronic Liver Failure (décompensation aiguë sur cirrhose) est un syndrome globalement défini comme une combinaison de dysfonctionnements hépatiques et extra-hépatiques associés à une insuffisance multi-organes.



'Chez des patients atteints d'une maladie chronique du foie et de cirrhose, l'ACLF peut suivre un événement déclencheur (une infection, par exemple) qui entraîne la dégradation fonctionnelle progressive de plusieurs organes, avec une mortalité élevée à court-terme (de 23 % à 74 % dans les 28 jours)' explique le groupe dans son communiqué.





