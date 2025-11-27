 Aller au contenu principal
Genfit nomme le Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical
information fournie par AOF 27/11/2025 à 18:17

(AOF) - Genfit , société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical. Membre du comité exécutif, il supervisera la stratégie, l’orientation et l’exécution des plans de développement clinique et dirigera les équipes cliniques (opérations et stratégie), biométrie et pharmacovigilance.

Valeurs associées

GENFIT
4,2700 EUR Euronext Paris +6,43%
