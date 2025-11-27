Genfit nomme le Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical

(AOF) - Genfit , société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical. Membre du comité exécutif, il supervisera la stratégie, l’orientation et l’exécution des plans de développement clinique et dirigera les équipes cliniques (opérations et stratégie), biométrie et pharmacovigilance.
