Genfit met fin au programme VS-01 dans l'ACLF

(AOF) - Genfit a annoncé l’arrêt du programme VS-01 dans l’ACLF (insuffisance hépatique aiguë sur chronique) et la réorientation du développement de VS-01 vers l’UCD (troubles du cycle de l’urée). Cette décision intervient après l’apparition d’un cas de péritonite, signalé comme événement indésirable grave dans un essai clinique évaluant VS-01 chez des patients atteints d’ACLF de grade 1, 2 ou 3a et d'ascite, ainsi qu'à l'examen et aux commentaires ultérieurs du Comité indépendant de surveillance des données (iDMC).

Ce dernier a conclu que l'essai pouvait se poursuivre, mais nécessitait des données et une surveillance supplémentaire. Malgré la possibilité de poursuivre l'étude, Genfit a décidé, après avoir examiné le profil clinique de la population cible d'arrêter cette étude.

La société biopharmaceutique va continuer l'évaluation préclinique de VS-01 dans le traitement de l'UCD, une maladie génétique caractérisée par une crise hyperammoniémique aiguë.

La décision d'arrêter le programme VS-01 dans l'ACLF va entraîner une réduction substantielle des dépenses d'exploitation et offrira une flexibilité stratégique, soit pour prolonger d'au moins un an les prévisions de trésorerie par rapport aux prévisions précédentes, soit au-delà de 2028, soit pour explorer de nouvelles approches mécanistiques par le biais d'initiatives de business development visant à combler les multiples lacunes dans la prise en charge de l'ACLF.

AOF - EN SAVOIR PLUS