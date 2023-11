Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: la nouvelle stratégie de développement dévoilée information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Genfit a mis en lumière vendredi à l'occasion d'un congrès scientifique organisé aux Etats-Unis sa nouvelle stratégie de développement centrée sur la décompensation aiguë de la cirrhose (ACLF), une annonce accueillie sans effusion en Bourse.



La société biopharmaceutique estime disposer de plusieurs programmes ayant le potentiel de transformer le paradigme de traitement pour cette maladie qui se caractérise par une mortalité élevée à court terme en l'absence de traitement existant.



Cette pathologie - associée à une défaillance de plusieurs organes - affiche un taux de mortalité allant de 23% à 74% à 28 jours en fonction de la gravité de la maladie.



Genfit précise que sa franchise dans l'ACLF inclut cinq actifs en cours de développement (VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE), tous basés sur des mécanismes d'action complémentaires s'appuyant sur des voies d'administration différentes.



L'entreprise indique que le développement de son nouveau pipeline sera facilité par les paiements d'étape et de royalties qui devraient résulter de son accord de licence avec Ipsen autour de l'élafibranor (cholangite biliaire primitive).



Ces annonces, faites à l'occasion de la tenue du congrès de l'AASLD 'The Liver Meeting' à Boston, étaient accueillies tièdement en Bourse de Paris, où l'action cédait 0,2% en fin de matinée. Le titre recule de 23% cette année.





