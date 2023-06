Genfit en forte hausse : résultats positifs d'un essai de Phase III

" Nous sommes ravis de ces résultats car la PBC demeure une maladie où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables " a ajouté Pascal Prigent, Directeur général de Genfit.

Ipsen a l'intention de soumettre des demandes d'autorisation pour elafibranor à la suite d'échanges avec les autorités américaines (Food and Drug Administration) et européennes (Agence européenne des médicaments).

(AOF) - Ipsen et Genfit (+19,30% à 4,58 euros) ont annoncé les résultats positifs de l'essai de Phase III Elative évaluant elafibranor chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive , une maladie cholestatique rare du foie. L'essai a atteint le critère d'évaluation principal, avec un pourcentage statistiquement supérieur de patients ayant observé une évolution cliniquement significative de la cholestase par rapport au placebo. Les deux sociétés précisent qu'Elafibranor a été bien toléré avec un profil de sécurité cohérent par rapport aux études précédentes.

