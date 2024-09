Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genfit: elafibranor approuvé pour la CBP dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Genfit fait part de l'approbation sous condition par la Commission Européenne d'Iqirvo (élafibranor) 80mg comprimés dans le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (CBP) en association avec l'acide ursodésoxycholique (AUDC) chez les adultes.



Pour rappel, la société a développé élafibranor depuis sa découverte initiale jusqu'à la fin de l'étude clinique de phase III de 52 semaines, et a licencié à Ipsen les droits exclusifs mondiaux (hors Chine) d'exploitation sur le produit, commercialisé sous la marque Iqirvo.



'Le paiement attendu de 26,5 millions d'euros, au moment de l'approbation de la tarification et du remboursement d'Iqirvo dans trois pays européens, nous permettra de poursuivre le développement de notre solide pipeline', indique le DG de Genfit, Pascal Prigent.





Valeurs associées GENFIT 4,42 EUR Euronext Paris +2,55%