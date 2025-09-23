 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 905,30
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genfit dévoile une dégradation de ses résultats au premier semestre
information fournie par AOF 23/09/2025 à 09:47

(AOF) - Au 30 juin 2025, Genfit a annoncé disposer de 107,5 millions d’euros de trésorerie et équivalents, sans compter un paiement d’étape de 26,5 millions d’euros facturés en mai et reçu en juillet. Avec ces fonds, la société biopharmaceutique de stade clinique avancé peut financer ses activités au-delà de la fin 2028. Au premier semestre, les produits d’exploitation de la société se sont élevés à 35,7 millions d’euros, contre 61,2 millions d’euros un an plus tôt. En parallèle, les charges d’exploitation ont augmenté sur les six premiers mois de l’année, en passant de 30 à 35,6 millions d’euros.

Cette hausse est due aux frais de Recherche & Développement. Enfin, Genfit a enregistré une perte nette de 10 millions d'euros, contre un bénéfice de 30,3 millions d'euros un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GENFIT
3,3300 EUR Euronext Paris +1,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank