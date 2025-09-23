Genfit dévoile une dégradation de ses résultats au premier semestre

(AOF) - Au 30 juin 2025, Genfit a annoncé disposer de 107,5 millions d’euros de trésorerie et équivalents, sans compter un paiement d’étape de 26,5 millions d’euros facturés en mai et reçu en juillet. Avec ces fonds, la société biopharmaceutique de stade clinique avancé peut financer ses activités au-delà de la fin 2028. Au premier semestre, les produits d’exploitation de la société se sont élevés à 35,7 millions d’euros, contre 61,2 millions d’euros un an plus tôt. En parallèle, les charges d’exploitation ont augmenté sur les six premiers mois de l’année, en passant de 30 à 35,6 millions d’euros.

Cette hausse est due aux frais de Recherche & Développement. Enfin, Genfit a enregistré une perte nette de 10 millions d'euros, contre un bénéfice de 30,3 millions d'euros un an plus tôt.

