Genfit bien orienté après un avec EVerZom

Les deux sociétés prévoient de mener des études exploratoires afin d'évaluer l'efficacité de l'EViv, candidat-médicament expérimental EViv d'EVerZom, avec un point décisionnel dans les 18 mois quant à une entrée potentielle en développement clinique.
En cas de résultats positifs de preuve de concept in vivo, Genfit dispose d'une option exclusive pour obtenir une licence afin de faire progresser EViv dans la phase de développement clinique.
Dans le cadre de cet accord de recherche, EVerZom apportera son expertise unique en matière d'exosomes ainsi que sa plateforme de bioproduction, tandis que Genfit pilotera l'évaluation préclinique d'EViv.
