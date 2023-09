Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: bien orienté après des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Genfit grimpe de plus de 7% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 8,8 à 9,3 euros sur le titre de la société biopharmaceutique.



Le bureau d'études se montre rassurant au lendemain de bons résultats d'étude de phase III dévoilés la veille par la société américaine Cymabay pour son seladelpar, principal concurrent de l'elafibranor d'Ipsen/Genfit dans la cholangite biliaire primitive.



'Sur le plan du time to market, elafibranor reste mécaniquement en avance de quelques mois', juge ainsi l'analyste, qui ne modifie pas ses hypothèses de marché avec un lancement de ce produit en 2024 pour un pic de ventes de 411 millions d'euros en 2030.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +6.47%