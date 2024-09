Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genfit: bénéfice net de 30,3 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Les produits d'exploitation se sont élevés à 61,2 millions d'euros au premier semestre 2024 (contre 15,4 millions d'euros au premier semestre de 2023).



'La quasi-totalité des revenus est attribuable à notre accord de licence et à notre accord de services de transition ('TSA ') avec Ipsen' indique le direction.



Les charges d'exploitation se sont élevées à 30,0 millions d'euros au premier semestre 2024 (contre 34,7 millions d'euros au premier semestre 2023).



'La diminution des charges d'exploitation est essentiellement due aux frais de recherche et développement qui s'élèvent à 19,0 millions d'euros au premier semestre 2024 contre 25,6 millions d'euros au premier semestre 2023' précise le groupe.



Le premier semestre 2024 se solde par un bénéfice net de 30,3 millions d'euros contre un résultat net négatif de 20,9 millions d'euros au premier semestre 2023.



Au 30 juin 2024, Genfit disposait de 61,6 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie (77,8 millions d'euros au 31 décembre 2023).





Valeurs associées GENFIT 4,31 EUR Euronext Paris +10,23%