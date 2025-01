GeNeuro: un nouveau sursis pour continuer l'activité information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique suisse GeNeuro a annoncé mardi soir qu'elle allait bénéficier d'un nouveau sursis de quatre mois afin de restructurer son endettement et de trouver une solution lui permettant d'assurer la continuité de ses activités.



L'entreprise, spécialisée dans le développement de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, annonce que le Tribunal de première instance de Genève a prolongé le sursis provisoire accordé en septembre jusqu'au 27 mai 2025.



Cette extension, qui lui permet de se mettre à l'abri de ses créanciers, vise à poursuivre les efforts visant à évaluer toutes les options possibles, y compris une recapitalisation, la monétisation de ses actifs thérapeutiques en développement, et la négociation d'accords sur une restructuration de sa dette.



'Cela signifie qu'en dehors de toute offre de reprise ou d'un refinancement satisfaisant dans la période, il est probable qu'une liquidation sera prononcée', prévenaient en début de semaine les analystes d'Allinvest Securities.



Le titre - qui a connu des mouvements de montagnes russes au cours des dernières séances - grimpait de 27% à la Bourse de Paris aujourd'hui.





