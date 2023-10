Geneuro : trésorerie de 7,4 millions d'euros, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2024

(AOF) - Geneuro (+6,34% à 1,51 euro) est en nette hausse après la présentation de ses résultats : La biotech spécialiste des troubles neurologiques et des maladies auto-immunes affiche une trésorerie de 7,4 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 5,6 millions au 31 décembre 2022. Cette trésorerie lui assure une visibilité financière jusqu’au 3e trimestre 2024, « après la fin de l’essai clinique dans le Covid long ». Cet essai évalue le temelimab en tant que thérapie modificatrice de la maladie chez les patients souffrant de symptômes neurologiques et psychiatriques sévères.

" GeNeuro mène actuellement le premier essai clinique de médecine de précision basée sur des biomarqueurs adressant les syndromes neuropsychiatriques affectant les patients souffrant de Covid long ", déclare Jesús Martin-Garcia, PDG de GeNeuro : " Nous poursuivons nos discussions avec des partenaires potentiels afin de définir la meilleure voie de développement combinant le temelimab et les traitements anti-inflammatoires pour traiter les poussées et la progression du handicap, le principal besoin médical non satisfait dans la sclérose en plaques ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.