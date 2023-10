Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro: s'envole après une collaboration avec Alphabet information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique suisse GeNeuro s'envole en Bourse de Paris ce jeudi après avoir dévoilé un accord de collaboration avec une filiale d'Alphabet dans la recherche sur le Covid long.



A la mi-journée, l'action GeNeuro grimpe de quasiment 52%, signant de loin la plus forte hausse d'un marché parisien en repli de 0,5%. Cette progression lui permet d'afficher un gain de 17% depuis le début de l'année.



Le partenariat conclu avec Verily, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé de précision, doit porter sur l'identification de biomarqueurs à un stade précoce de la maladie.



Du point de vue de la maison-mère de Google, cette approche pourrait constituer une 'étape importante' en vue de la mise en place d'interventions plus précoces et plus ciblées pour les patients atteints de Covid long.



Dans le détail, les deux entreprises prévoient d'étudier les biomarqueurs liés à l'activation de la protéine d'enveloppe HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV) dans l'infection par le coronavirus.



GeNeuro avait dévoilé, il y a quelques mois, des données mettant en évidence d'une part l'activation in vitro de HERV-W par le SARS-CoV-2 chez les personnes prédisposées et d'autre part une corrélation entre les niveaux de protéines W-ENV dans le sérum sanguin et dans les lymphocytes avec la gravité du Covid-19.





