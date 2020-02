GeNeuro : position de trésorerie au 31 décembre 2019, retour sur 2019 et perspectives 2020

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



? Position de trésorerie de 5,9 millions d'euros au 31 décembre 2019

? Nouvelle étude clinique portant sur temelimab dans la sclérose en plaques (SEP) avec l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm ; démarrage prévu au 1er trimestre 2020

? Démonstration des effets neuroprotecteurs de temelimab après 24 mois au travers de la présentation des résultats complets de l'étude ANGEL-MS, lors du congrès ECTRIMS 2019

? Discussions constructives en cours, en vue d'un partenariat pour temelimab dans la SEP, soutenues par les solides résultats de l'étude clinique ANGEL-MS

? Élargissement du portefeuille produits avec le développement préclinique d'un nouvel anticorps contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), en vue de lancer des études cliniques en 2021



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés dans la progression des maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, annonce ce jour sa position de trésorerie au 31 décembre 2019, revient sur les développements de l'année et présente ses perspectives pour 2020.