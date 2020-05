GeNeuro - Mise à disposition du document universel de référence 2019

Genève, Suisse, le 4 mai 2020 - 7h30 heure locale- GeNeuro (Euronext Paris: CH0308403085 -

GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies autoimmunes,

dont la sclérose en plaques (SEP), annonce la mise à disposition de son « 2019 Universal

Registration Document » (document universel de référence au titre de l'exercice 2019, original en anglais),

déposé le 30 avril 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la

réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de GeNeuro :

www.geneuro.com.



Le document universel de référence 2019 inclut notamment le rapport financier annuel, les rapports des

Commissaires aux Comptes et les informations relatives à leurs honoraires, ainsi que les résolutions

soumises au vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 27 mai 2020.