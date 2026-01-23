GeNeuro fait suspendre sa cotation à Paris
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 11:26
La société biopharmaceutique suisse, spécialisée dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, rappelle avoir obtenu le 26 septembre 2025 une prolongation de 4 mois de son sursis concordataire définitif, jusqu'au 27 janvier 2026.
Le jugement du Tribunal de première instance de Genève est attendu pour le 27 janvier ; il sera publié dans la feuille d'avis officielle du canton de Genève et la feuille officielle suisse du Commerce et un nouveau communiqué sera diffusé à ce moment.
Valeurs associées
|0,0308 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Sébastien Lecornu a surmonté sans surprise vendredi les deux motions de censure: celle du RN et celle de la gauche hors PS à 19 voix près. Le Premier ministre a défendu l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget sans vote comme une solution de "dernier recours". ... Lire la suite
-
Ils sont cinq, confinés 22 heures par jour dans le huis clos d'une cellule de 11 m2: le centre pénitentiaire de Nanterre craque, malade d'un fléau français, une surpopulation carcérale hors de contrôle dont pâtissent détenus comme surveillants. Dans cet espace ... Lire la suite
-
La motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été rejetée vendredi à l'Assemblée nationale, subissant le même sort qu'une précédente motion de la gauche, hors Parti ... Lire la suite
-
France Travail placera son dispositif dédié à la défense sous l’autorité d’un général, annonce Farandou
Le ministre du Travail souhaite répondre aux besoins de recrutement du secteur de la défense par la création de dizaines de milliers d’emplois. "Il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler aux militaires", a souligné Jean-Pierre Farandou. Mercredi 22 janvier, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer