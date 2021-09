GeNeuro et Northwestern University concluent une collaboration de recherche sur HERV-W ENV dans le COVID long

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



- Partenariat de recherche visant à confirmer les preuves de l’expression de la protéine d’enveloppe du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV ou W-ENV) chez les patients atteints de COVID long, et à identifier les patients affectés qui pourraient bénéficier d’un traitement avec le temelimab de Geneuro.



- La Northwestern University, à Chicago aux Etats-Unis, est pionnière dans le traitement complet de la symptomatologie du COVID-19 long, notamment par l’intermédiaire de sa clinique Neuro COVID-19, au Northwestern Memorial Hospital, dirigée par le Professeur Igor Koralnik, MD, chef des services Maladies Neuroinfectieuses et Neurologie Globale de Northwestern Medicine.



- Cet accord de recherche complète les efforts précédemment annoncés dans le domaine du COVID long que GeNeuro a lancé en Europe avec la Fondation FondaMental et le CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie, Lyon, France).