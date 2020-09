GeNeuro et l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet présenteront l'étude ProTEct-MS avec temelimab lors du congrès virtuel MSVirtual2020



Présentation d'un poster sur le rationnel de l'administration de temelimab chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente ayant suivi un traitement par rituximab, pour agir sur la progression de la maladie, indépendamment des poussées inflammatoires



Résultats de l'étude ProTEct-MS attendus en 2021



Genève, Suisse, le 8 septembre 2020, 7h30 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui que la Société et l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet présenteront, à l'occasion du congrès virtuel MSVirtual2020, du 11 au 13 septembre 2020 (8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS), le rationnel de sa nouvelle étude de Phase 2. Cet essai, qui évalue l'administration de temelimab chez des patients atteints de SEP récurrente-rémittente (SEP-RR) et après traitement par rituximab, afin d'agir sur la progression de la maladie indépendamment des poussées inflammatoires, est en cours à l'ASC du Karolinska Institutet à Stockholm en Suède.