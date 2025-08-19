 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Geneuro: Eclosion2 passe sous les 10%
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 13:30

(Zonebourse.com) - Eclosion2 SA, agissant pour le compte du fonds Eclosion2 & Cie SCPC, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 août, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Geneuro, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte dudit fonds, 2.955.516 actions Geneuro représentant autant de droits de vote, soit 9,93% du capital et des droits de vote de cette société de biotechnologies.

