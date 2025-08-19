Geneuro: Eclosion2 passe sous les 10%
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 13:30
Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte dudit fonds, 2.955.516 actions Geneuro représentant autant de droits de vote, soit 9,93% du capital et des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Valeurs associées
|0,0360 EUR
|Euronext Paris
|-2,17%
