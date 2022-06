GeNeuro contribuera son expertise des rétrovirus endogènes humains au projet HERVCOV de médecine de précision financé par l'UE à hauteur de 6,8 M€

• La filiale R&D de la Société, GeNeuro Innovation, à Lyon, France, a été retenue pour son expertise unique sur les rétrovirus endogènes humains



• Le projet HERVCOV vise à développer une médecine de précision et des solutions thérapeutiques grâce au diagnostic de patients affectés par l'expression de la protéine d'enveloppe de la famille W des rétrovirus endogènes humains (W-ENV)



• GeNeuro Innovation contribuera à la mise en place d'outils diagnostiques et thérapeutiques à l'échelle industrielle pour traiter les syndromes liés à W ENV identifiés par cette étude multidisciplinaire d'un large panel de paramètres moléculaires, biologiques et cliniques de patients



• Initialement axée sur le COVID-19 et les syndromes post-COVID, cette étude fournira également des informations sur d'autres maladies associées à W-ENV, dans le but de proposer de nouvelles solutions de médecine de précision basées sur l'analyse des biomarqueurs, des symptômes et de la progression de la maladie



• Subvention de 6,8 M€ versée par la Commission Européenne et qui implique des centres de recherche, des entreprises et des associations de Croatie, Espagne, France, Grèce et Italie