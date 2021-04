GeNeuro annonce ses résultats annuels 2020 et fait le point sur ses développements

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



? Bonne visibilité financière, avec une position de trésorerie de 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, comme annoncé précédemment

? Activités de la société financées jusqu'au 2ème trimestre 2022

? L'étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP) réalisée avec le Karolinska Institutet / Academic Specialist Center de Stockholm est en bonne voie pour fournir des résultats au premier trimestre 2022

? Des résultats préliminaires sur le rôle de la protéine HERV-W Env dans les formes graves de la COVID-19 pourraient ouvrir à court terme de nouvelles indications pour temelimab



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), une société biopharmaceutique de phase clinique qui exploite la biologie des rétrovirus endogènes humains (HERV) pour développer de nouveaux traitements visant à arrêter la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et fait le point sur ses développements.