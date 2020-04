GeNeuro annonce ses résultats annuels 2019 et fait le point sur ses développements

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



- Solide visibilité financière : situation de trésorerie de 15 millions d'euros pro forma, incluant le produit net de l'augmentation de capital de janvier 2020

- Financement des opérations de la Société assuré jusqu'à mi-2022

- Nouvel essai clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques (SEP) avec le Karolinska Institutet et l'Academic Specialist Center (ASC) ; démarrage dès que la situation liée au COVID-19 le permettra

- Élargissement du pipeline avec le développement préclinique de nouveaux anticorps contre la sclérose latérale amyotrophique, les études cliniques devant débuter en 2021

- Enrichissement de l'actionnariat avec l'arrivée de nouveaux investisseurs internationaux spécialisés majeurs, aux côtés de l'Institut Mérieux et d'Eclosion2