GeNeuro annonce les résultats de l’essai GNC-501 dans le syndrome post-Covid-19

Genève, Suisse, le 28 juin 2024 – 7h00 CEST – L'essai clinique GNC-501 est une étude de phase 2 chez des patients souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-COVID-19, testant le temelimab contre un placebo. L'étude a porté sur plus de 200 patients en Suisse, en Espagne et en Italie qui avaient été testés positifs au HERV-W ENV. Les premiers résultats de cette étude montrent que les patients traités n'ont pas eu d'amélioration cliniquement significative par rapport au placebo sur le critère d'évaluation principal mesurant l'amélioration de la fatigue avec le test PROMIS SF7a. La majorité des critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus montré d'effet. Le traitement a été très bien toléré et sûr, comme dans les essais cliniques précédents dans d'autres indications.