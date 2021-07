GeNeuro annonce le lancement d'un placement privé



Geneva, Suisse, le 12 juillet 2021 - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), une société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui le lancement d'un placement privé (« l'Offre ») d'actions ordinaires à émettre par la Société auprès uniquement d'investisseurs institutionnels et qualifiés, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription, ciblant 6.5 millions d'euros ou plus, en fonction de la demande, (le « Placement Privé). Bryan, Garnier & Co agira en qualité de Teneur de livre unique.