GeNeuro annonce la fin du recrutement de son essai de phase 2 contre le COVID long et confirme la date des premiers résultats pour juin 2024



• Plus de 200 patients ont été randomisés dans cette étude de médecine de précision, ce qui en fait l'un des plus grands essais randomisés au monde, en double aveugle et contrôlés par placebo contre le COVID long.

• L'étude évalue l'efficacité et la sécurité du traitement par le temelimab en termes d’amélioration des mesures de fatigue et de troubles cognitifs.

• L'expression de la protéine pathogène W-ENV, qui était un critère d'inclusion clé pour participer à cette étude basée sur ce biomarqueur, est confirmée chez plus d'un tiers des patients sélectionnés.

• W-ENV est soupçonnée de jouer un rôle majeur dans la persistance de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques qui affectent ces patients.

• Les premiers résultats seront disponibles en juin 2024. Un succès clinique ouvrirait la voie à des procédures accélérées pour mettre le médicament à disposition de cette population.

• Alors que des millions de patients sont touchés par le COVID long, l'approche de GeNeuro basée sur un biomarqueur permet d'identifier ceux pour lesquels le traitement pourrait être pertinent.