GeNeuro annonce déposer une requête de sursis concordataire au Tribunal de première instance de Genève

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID ou COVID-Long), annonce déposer ce jour au Tribunal de première instance de Genève une requête de sursis concordataire pour restructurer ses dettes et trouver des solutions pour la continuité de ses activités dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.