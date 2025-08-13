 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Generation Bio fait un bond à la suite d'une révision stratégique et de suppressions d'emplois massives
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions du développeur de médicaments Generation Bio GBIO.O augmentent de 30 % à 5,28 $ avant le marché

** À la fin de la journée mardi, la société a déclaré qu'elle explore des alternatives stratégiques , y compris une vente, une fusion ou une cession d'actifs, avec TD Cowen qui donne des conseils

** La société se restructure également en réduisant sa main-d'œuvre d'environ 90 % d'ici la fin du mois d'octobre

** La société a affiché des ventes de 765 000 $, bien en deçà des prévisions des analystes de 3,1 millions de dollars - LSEG

** La société a annoncé une perte par action de 3,12 $, contre une perte estimée à 2,85 $/action - LSEG

** La société a également déclaré que son système expérimental d'administration de médicaments ciblait avec succès pour la première fois les cellules immunitaires dans des études sur des singes et qu'il était prometteur pour le traitement des maladies auto-immunes en bloquant les protéines clés des cellules immunitaires

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 61 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENERATION BIO
4,0500 USD NASDAQ +0,25%
© 2025 Thomson Reuters.

