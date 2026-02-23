 Aller au contenu principal
Generate Biomedicines, soutenue par Flagship, vise une valorisation de 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 4 à 7)

La société Generate Biomedicines, qui développe des médicaments, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 2,17 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, profitant ainsi de la résurgence du marché des biotechnologies qui a vu les cotations s'accélérer.

Soutenue par la société de capital-risque Flagship Pioneering, qui a incubé plusieurs biotechs, dont Moderna

MRNA.O , Generate cherche à lever jusqu'à 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 25 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 15 et 17 dollars.

Les introductions en bourse de sociétés biotechnologiques ont démarré en force cette année après une année 2025 morose, la détente des taux d'intérêt et l'afflux de capitaux dans le secteur ayant stimulé l'appétit pour les introductions en bourse.

Aktis Oncology AKTS.O , Veradermics MANE.N , Eikon Therapeutics EIKN.O et SpyGlass Pharma SGP.O figurent parmi les sociétés de biotechnologie qui se sont introduites en bourse à New York depuis le début de l'année.

Generate, fondée en 2018 par Flagship, utilise l'IA pour remplacer les méthodes de découverte de médicaments par essais et erreurs et créer de nouvelles thérapies à base de protéines. Le directeur général de Flagship, Noubar Afeyan, détient une participation de 57,7% dans la société basée à Somerville, dans le Massachusetts.

Son principal produit candidat, le GB-0895, destiné à traiter l'asthme sévère, est actuellement testé dans le cadre d'une étude de phase avancée. L'étude devrait être entièrement recrutée d'ici le premier semestre 2028.

La société a levé 273 millions de dollars en 2023 dans le cadre d'un financement de série C, qui a attiré des investisseurs tels qu'Amgen et la branche de capital-risque de Nvidia.

Generate vise à s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GENB". Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, Guggenheim Securities et Cantor sont les souscripteurs de l'offre.

