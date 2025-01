Generali voudrait conclure un accord avec Natixis IM avant le 20 janvier

A la tête d'un réseau composé de 12 boutiques, Generali affichait 681 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin septembre, dont environ 115 milliards d'euros en France, et Natixis IM gère 1279 milliards d'euros d'encours à travers 18 affiliés.

(AOF) - L’assureur italien Generali souhaiterait conclure un accord préliminaire avec Natixis Investment Managers pour rapprocher leurs activités de gestion d’actifs afin de soumettre la transaction à son conseil d’administration le 20 janvier, affirment Reuters et le journal italien, La Repubblica. En décembre, le journal Les Echos indiquait que Generali souhaitait faire une annonce en amont de sa journée investisseurs, qui est prévue le 30 janvier 2025.

