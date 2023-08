Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Generali: semestre meilleur que prévu, objectifs maintenus information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - Generali a confirmé mercredi les objectifs de son plan stratégique 2021-2024 après avoir publié un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, porté par ses activités d'assurance-dommage.



Le troisième assureur européen a annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse de 28% à 3,7 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, un résultat supérieur au consensus fourni par le groupe italien (3,5 milliards).



Son bénéfice net au premier semestre a presque triplé pour dépasser 2,2 milliards d'euros, alors que les analystes financiers anticipaient 1,5 milliard selon le consensus fourni par le groupe lui-même.



Les primes brutes émises ont augmenté de 3,6% à 42,2 milliards d'euros, portées par une croissance significative des activités IARD (+10,6%), une performance là encore supérieure aux attentes.



Le ratio de solvabilité, une mesure-clé de la solidité financière des assureurs, s'est amélioré à 228%, contre 221% en 2022, pour un ratio combiné lui aussi en amélioration de 5,4 points à 91,6%.



Generali en a profité pour confirmer les objectifs établis dans le cadre de son plan 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', continuant de viser une croissance annuelle moyenne de 6% à 8% de son bénéfice par action.



A la Bourse de Milan, l'action Generali prenait près de 3% mercredi après la publication de ces chiffres.





