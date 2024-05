Generali Real Estate : deux nominations

(AOF) - Generali Real Estate renforce sa présence sur les marchés mondiaux avec deux nominations stratégiques. Alberto Agazzi, prend de nouvelles fonctions pour piloter le développement commercial mondial de la société et devient Head of Generali Real Estate International. Il sera chargé de définir et de poursuivre les plans de développement commerciaux de Generali Real Estate sur les marchés clés situés en dehors de l'Europe continentale (Royaume-Uni, États-Unis et Asie Pacifique).

Alberto Agazzi, 46 ans, a débuté sa carrière dans l'équipe de conseil en immobilier de Mediobanca et en tant que chef de projet pour une société d'ingénierie, avant de rejoindre le groupe Generali en 2005. Depuis, il a occupé des fonctions importantes telles que directeur de la gestion des fonds pour Generali Immobiliare Italia SGR, directeur général de Generali Real Estate Italy et directeur de la gestion globale des fonds pour Generali Real Estate, avant de devenir CEO et GM de Generali Real Estate SGR S.p.A.

En outre, Nunzio Laurenziello est nommé CEO de Generali Real Estate SGR. Sous sa direction, Generali Real Estate SGR continuera de renforcer et d'élargir son portefeuille d'investissements transfrontaliers dans des actifs immobiliers et des stratégies pour le compte des sociétés du Groupe Generali et de clients tiers - en accélérant et en diversifiant en particulier la dette immobilière, l'hôtellerie et la logistique, et en consolidant les autres catégories d'actifs.

Nunzio Laurenziello, 41 ans, possède 18 ans d'expérience dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la banque d'investissement à travers l'Europe. Il a rejoint Generali en 2018 et a développé avec succès la plateforme européenne de dette immobilière. Avant ça, il était directeur chez Leonardo&Co, une coentreprise avec Houlihan Lokey en Italie.