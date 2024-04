Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: l'UE autorise l'acquisition de Smart Clinic information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Smart Clinic par Generali Italia, Gruppo San Donato (GSD) et GK Holding Italia toutes trois italiennes.



L'opération porte principalement sur la fourniture de soins de santé ambulatoires et d'examens diagnostiques.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que Smart Clinic a des activités négligeables dans l'Espace économique européen et les positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération proposée.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





