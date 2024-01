Generali Investments souligne le découplage entre les actions et les obligations

(AOF) - Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments, fait remarquer que le changement majeur intervenu entre ce début 2024 et la fin de l'année 2023 est le découplage entre les actions et les obligations. Il note que les actions ont progressé malgré la remontée des rendements obligataires, un découplage qui peut être dû à la hausse habituelle des actions pendant la saison des bénéfices et l'atténuation des craintes de récession.

Mais pour Vincent Chaigneau, Trump pourrait également avoir joué un rôle. L'avance qu'il a prise lors des premières élections primaires et la montée en puissance de Robert Kennedy Jr. ont fait grimper l'écart entre Trump et Biden dans les pronostics à environ 10 points. " Cela est souvent considéré comme un facteur de hausse des actions, et non des obligations (réductions d'impôts, droits de douane) " explique le directeur de la recherche.

Parallèlement, d'autres primes de risque se réduisent. Les spreads de crédit du haut rendement semblent serrés face à ceux du bas rendement, sur une base ajustée au bêta (en partie en raison de l'abondance d'émissions du bas rendement). La volatilité des actifs à risque (actions, crédit, devises) semble étrangement faible.