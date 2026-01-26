Generali Investments recrute un commercial en Suisse

Generali Investments vient de recruter Alexandre Jaussaud au poste de commercial senior ( senior sales ) au sein de l’équipe commerciale suisse.

Basé à Genève, l’intéressé couvrira le marché suisse francophone et devra contribuer au développement commercial sur les segments institutionnel et intermédiaire.

Alexandre Jaussaud vient de Janus Henderson Investors où il était directeur commercial senior à Genève. Auparavant, il a travaillé pour Barings et Schroders.

Generali Investments a aussi récemment recruté un autre commercial de Janus Henderson Investors. Il s’agit de Charles Kanengieser, nommé commercial senior institutionnel au sein de l’équipe commerciale française.

« Ces recrutements stratégiques s’inscrivent dans la volonté de Generali Investments de renforcer sa présence sur les principaux marchés européens et de consolider ses relations avec ses clients institutionnels et wholesale », commente Generali Investments, dont la fusion avec Natixis Investment Managers a récemment capoté.