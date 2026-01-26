 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Generali Investments recrute un commercial en Suisse
information fournie par Agefi Asset Management 26/01/2026 à 08:00

Generali Investments vient de recruter Alexandre Jaussaud au poste de commercial senior ( senior sales ) au sein de l’équipe commerciale suisse.

Basé à Genève, l’intéressé couvrira le marché suisse francophone et devra contribuer au développement commercial sur les segments institutionnel et intermédiaire.

Alexandre Jaussaud vient de Janus Henderson Investors où il était directeur commercial senior à Genève. Auparavant, il a travaillé pour Barings et Schroders.

Generali Investments a aussi récemment recruté un autre commercial de Janus Henderson Investors. Il s’agit de Charles Kanengieser, nommé commercial senior institutionnel au sein de l’équipe commerciale française.

« Ces recrutements stratégiques s’inscrivent dans la volonté de Generali Investments de renforcer sa présence sur les principaux marchés européens et de consolider ses relations avec ses clients institutionnels et wholesale », commente Generali Investments, dont la fusion avec Natixis Investment Managers a récemment capoté.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fnac darty enseigne (Crédit: / Fnac Darty)
    L'homme d'affaires Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
    information fournie par Reuters 26.01.2026 08:27 

    (Actualisé avec détails et précisions, résultats préliminaires, change mots clés) Fnac Darty FNAC.PA a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ce dernier est déjà ... Lire la suite

  • IPSEN : Le mouvement reste haussier
    IPSEN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Des lingots et des pièces d'or britanniques sont exposés à Londres
    L'or franchit la barre des 5.000 dollars avec l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 26.01.2026 08:15 

    L'or a franchi la barre des 5.000 dollars l'once pour la première fois lundi, prolongeant ainsi son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant ‍sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue. L'or au comptant prend 2,54% à 5.102,45 ... Lire la suite

  • SOITEC : Le mouvement reste haussier
    SOITEC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank