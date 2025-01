Generali Investments : "La Fed voudra faire preuve de prudence"

"Le resserrement quantitatif touche à sa fin, mais nous ne prévoyons pas de changement dans son rythme. La Fed semble vouloir attendre d'avoir une vision plus claire de la situation après le rétablissement du plafond de la dette début janvier. Toutefois, la Fed pourrait ralentir le rythme global du dénouement en y mettant fin pour les bons du Trésor tout en laissant inchangé le dénouement des titres adossés à des créances hypothécaires", conclut Paolo Zanghieri.

Certains responsables de la Fed ont déjà intégré les droits de douane dans leurs prévisions, mais on ne sait pas si les décrets ou les commentaires du président Trump modifieront leurs hypothèses sur le calendrier ou l'ampleur des droits de douane et sur l'équilibre des risques.

"Nous pensons que le communiqué et la conférence de presse qui suivra la réunion seront un peu plus pessimistes que prévu, compte tenu des meilleures nouvelles concernant l'inflation qui ressortent des derniers chiffres de l'IPC", précise t-il.

(AOF) - "Ces dernières semaines, la Réserve fédérale a clairement indiqué qu'elle marquerait une pause afin d'évaluer l'impact des variations antérieures du taux des fonds fédéraux sur le marché du travail et l'inflation. La Fed voudra également faire preuve de prudence car elle ne dispose pas d'une estimation précise du niveau du taux neutre. Nous nous attendons donc à ce qu'elle laisse inchangée la fourchette cible du taux des fonds fédéraux", souligne Paolo Zanghieri, économiste principal chez Generali Investments, en amont de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) cette semaine.

