Generali Investments : "la BCE pas encore suffisamment confiante pour réduire les taux d'intérêt"

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs de la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés, conformément aux attentes. Plus important encore, le Conseil a noté que l'inflation a encore diminué. Dans les projections macroéconomiques actualisées, la trajectoire attendue de l'inflation s'est infléchie et l'inflation globale annuelle ainsi que l'inflation sous-jacente devraient maintenant être conformes à l'objectif d'ici 2026, tandis que les fortes pressions sur les prix intérieurs en partie en raison de la forte croissance des salaires persistent.

"Dans l'ensemble, la confiance du Conseil des gouverneurs dans la baisse de l'inflation s'est accrue, mais elle n'est pas encore suffisamment élevée pour agir. Les réductions de taux n'ont pas été discutées dans l'attente des données salariales du deuxième trimestre", analyse Martin Wolburg, chef économiste de Generali Investments.

Selon lui, les données sur les salaires sont des indicateurs clés à surveiller : "la décision de la BCE de procéder ou non à un assouplissement d'ici là, dépend essentiellement des perspectives d'inflation européenne et des données salariales à venir. Nous pensons que la croissance des salaires a atteint son maximum et que l'inflation des services continuera à baisser progressivement. Ce n'est que si ces prévisions sont déçues que la BCE pourrait repousser le moment de la première réduction".

"Nous maintenons notre prévision d'une première baisse des taux de 25 points de base d'ici juin et continuons à envisager des baisses cumulées de 100 points de base en 2024. Les marchés ont à peine réagi à la réunion de la BCE, légèrement dovish, mais ont laissé la trajectoire attendue des réductions de taux directeurs presque inchangée", ajoute t-il.