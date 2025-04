Generali Investments dévoile son premier fonds de crédit privé secondaire avec Partners Group

(AOF) - Generali Investments a annoncé le lancement de son premier fonds de crédit privé secondaire en collaboration avec Partners Group, le Private Credit Secondaries Fund. Ce fonds s'appuiera sur les atouts de Generali Asset Management en matière d'origination et de souscription ainsi que sur l'expertise institutionnelle de Partners Group, acteur de référence du crédit privé et des transactions secondaires. secondaires.

" Au-delà du doublement des capacités d'origination, ce partenariat permettra de renforcer les capacités d'analyse et d'exécution, d'améliorer le suivi et le reporting pour les clients, et d'intensifier les efforts de levée de fonds ", précise le gestionnaire d'actifs.

Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation SFDR.

" Nous nous attendons à ce qu'un nombre croissant de LPs utilisent le marché secondaire comme outil de gestion de portefeuille pour leurs investissements en crédit privé, en particulier à mesure que le marché se développera et gagnera en maturité ", a déclaré Henri Lusa, managing director, crédit privé, Partners Group.