Generali: hausse de 30% du résultat net ajusté à neuf mois

(CercleFinance.com) - L'assureur Generali fait part d'un résultat net ajusté en augmentation de 29,6% à 2,98 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2023, ainsi que d'un résultat opérationnel en croissance de 16,7% à 5,1 milliards.



Le groupe italien explique cette amélioration du résultat opérationnel par le dynamisme de son segment dommages (P&C), dont la contribution a grimpé de 50% malgré l'impact des catastrophes naturelles, tandis que son segment vie a vu la sienne se tasser de 1%.



Ses primes brutes souscrites ont progressé de 4,7% à 60,5 milliards d'euros, tirées par une croissance P&C vigoureuse (+11,4%), alors que ses afflux nets en vie se sont concentrés exclusivement en unit-linked et protection, conformément à sa stratégie.



'Grâce à son modèle d'affaires diversifié et à sa position de capital solide, Generali reste pleinement sur la voie d'atteindre l'ensemble des objectifs de notre 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' strategy',' affirme son CFO Cristiano Borean.





