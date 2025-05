Generali: en recul avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Generali perd 2% à Milan alors qu'Oddo BHF abaisse sa recommandation sur le titre de la compagnie d'assurance de 'neutre' à 'sous-performance', malgré un objectif de cours très légèrement relevé de 31,5 à 32 euros.



'Nous restons confiants sur la dynamique opérationnelle du groupe, mais le titre a fortement progressé l'année dernière et depuis le début de l'année', pointe l'analyste, jugeant que d'autres valeurs du secteur 'offrent un potentiel d'appréciation plus important'.





Valeurs associées GENERALI 32,970 EUR MIL -1,11%