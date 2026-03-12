 Aller au contenu principal
Generali dans le vert sur des bénéfices annuels solides
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:00

Generali gagne près de 1,5% à Milan, après la publication par l'assureur d'un résultat net ajusté en croissance de 14,5% à 4,31 MdsEUR pour l'année 2025, soit 2,85 EUR par action, un BPA ajusté en hausse de 16,2%.

Son résultat opérationnel a augmenté de 9,7% à 8 MdsEUR, tiré surtout par la contribution du segment P&C ( 20%), tandis que celles des segments vie et gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 4,3% et 1,5% respectivement.

Les primes brutes souscrites du groupe italien ont augmenté de 3,6% à près de 98,12 MdsEUR, là aussi soutenues par son segment P&C ( 7,6%), mais les afflux nets en vie ont grimpé de 42,5% pour atteindre 13,5 MdsEUR.

"Nos résultats record en 2025 marquent une année très réussie de notre plan " Lifetime Partner 27 : Driving Excellence " et confirment la création de valeur continue pour toutes nos parties prenantes", commente le CEO Philippe Donnet.

Aussi, Generali va proposer un dividende accru de 14,7% à 1,64 EUR par action au titre de 2025, ainsi que le lancement d'un programme de rachat d'actions de 500 MEUR en 2026, confirmant son engagement de distributions accrues aux actionnaires.

Valeurs associées

GENERALI
33,620 EUR MIL +1,45%
