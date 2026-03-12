Generali dans le vert sur des bénéfices annuels solides
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:00
Son résultat opérationnel a augmenté de 9,7% à 8 MdsEUR, tiré surtout par la contribution du segment P&C ( 20%), tandis que celles des segments vie et gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 4,3% et 1,5% respectivement.
Les primes brutes souscrites du groupe italien ont augmenté de 3,6% à près de 98,12 MdsEUR, là aussi soutenues par son segment P&C ( 7,6%), mais les afflux nets en vie ont grimpé de 42,5% pour atteindre 13,5 MdsEUR.
"Nos résultats record en 2025 marquent une année très réussie de notre plan " Lifetime Partner 27 : Driving Excellence " et confirment la création de valeur continue pour toutes nos parties prenantes", commente le CEO Philippe Donnet.
Aussi, Generali va proposer un dividende accru de 14,7% à 1,64 EUR par action au titre de 2025, ainsi que le lancement d'un programme de rachat d'actions de 500 MEUR en 2026, confirmant son engagement de distributions accrues aux actionnaires.
Valeurs associées
|33,620 EUR
|MIL
|+1,45%
A lire aussi
-
Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans. Des hommes armés avaient ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient, qui paralyse le détroit d'Ormuz et avec lui la circulation mondiale des hydrocarbures, constitue "la plus importante perturbation" de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). ... Lire la suite
-
La police inspecte l'épave d'un drone iranien qui s'est écrasé dans une rue près du quartier financier de Dubaï, tandis que des personnes se réfugient dans un parking, au lendemain de l'évacuation de nombreuses entreprises suite aux menaces iraniennes de bombarder ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer