Generali: Bénéfice d'exploitation à neuf mois +10%, baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles

Le logo de Generali est visible sur la tour de la compagnie dans le quartier CityLife de Milan. /Photo d'archives/REUTERS

Generali a fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour les neuf premiers mois de l'année, porté par ses activités non-vie et à la baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles.

Le bénéfice d'exploitation de l'assureur italien a augmenté de 10,1% pour atteindre 5,9 milliards d'euros tandis que le résultat net ajusté s'élève à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 14%. Ces résultats sont globalement conformes aux attentes des analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

"Après deux années marquées par les catastrophes naturelles, l'année 2025 a été bénigne jusqu'à présent", a déclaré Cristiano Borean, directeur financier de Generali, dans un communiqué.

Il a déclaré que les sinistres liés aux catastrophes naturelles au cours des neuf premiers mois s'élevaient à 573 millions d'euros, soit un peu plus de la moitié du budget annuel pour ces sinistres.

