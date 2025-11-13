 Aller au contenu principal
Generali-Bénéfice d'exploitation à neuf mois +10%, baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 07:54

Generali GASI.MI a fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour les neuf premiers mois de l'année, porté par ses activités non-vie et à la baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles.

Le bénéfice d'exploitation de l'assureur italien a augmenté de 10,1% pour atteindre 5,9 milliards d'euros tandis que le résultat net ajusté s'élève à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 14%. Ces résultats sont globalement conformes aux attentes des analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

"Après deux années marquées par les catastrophes naturelles, l'année 2025 a été bénigne jusqu'à présent", a déclaré Cristiano Borean, directeur financier de Generali, dans un communiqué.

Il a déclaré que les sinistres liés aux catastrophes naturelles au cours des neuf premiers mois s'élevaient à 573 millions d'euros, soit un peu plus de la moitié du budget annuel pour ces sinistres.

(Rédigé par Gianluca Semeraro, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Environnement
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GENERALI
33,830 EUR MIL 0,00%
