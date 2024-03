En outre, les taux des Bunds sont passés sous la barre des 2,35% (-10 points de base), avec des taux break-even stables à 2,05% et des prévisions d'inflation à 5 ans à 2,3%.

"Les taux américains devraient encore évoluer dans la fourchette observée ces dernières semaines ; un niveau supérieur à 4,4% devrait permettre d'adopter une position plus constructive", explique Mauro Valle, responsable des titres à revenu fixe chez Generali Asset Management.

(AOF) - La semaine dernière, les bons du Trésor américain ont chuté à 4,20% après une conférence de presse dovish de Jérôme Powell. Les taux réels ont baissé de 15 points de base ces derniers jours, tandis que les taux break-even ont augmenté d'environ 5 points de base. Lors de la dernière réunion, les dots plots de la Fed ont confirmé trois réductions en 2024. Le FOMC s'est montré plus tolérant à l'égard de l'inflation, en relevant ses prévisions pour l'année à venir de 0,2% à 2,6%, tout en rejetant les inquiétudes suscitées par les données récentes.

Generali AM : "les dots plots de la Fed ont confirmé trois réductions en 2024"

