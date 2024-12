"Bien que le Conseil des gouverneurs reste probablement attaché à une approche fondée sur les données et à une prise de décision au cas par cas, la communication soutiendra les attentes d'une réduction progressive des taux lors des prochaines réunions, signale Martin Wolburg.

Les droits de douane américains imminents et les répercussions économiques des tensions politiques en France et en Allemagne contribueront à équilibrer les risques pesant sur l'inflation.

L'inflation globale et l'inflation sous-jacente devraient converger vers l'objectif pendant la majeure partie de l'horizon de prévision, qui sera prolongé jusqu'en 2027.

(AOF) - "Selon nous, la BCE devrait signaler lors de sa prochaine réunion ce jeudi, un retour imminent de l'inflation à son objectif et adopter un ton accommodant en abaissant les taux directeurs de 25 points de base supplémentaires pour les fixer à 3%. La mise à jour des projections macroéconomiques jouera un rôle clé. En particulier, la prévision de croissance pour 2025, actuellement de 1,3%, devrait être révisée à la baisse", explique Martin Wolburg, senior economist chez Generali Asset Management en amont de la réunion de la BCE.

Generali AM : "la BCE devrait signaler un retour imminent de l'inflation à son objectif"

