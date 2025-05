Generali: a finalisé la cession d'activités aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Generali annonce avoir finalisé la vente de sa participation de 100 % dans Generali Life Assurance Philippines à The Insular Life Assurance Company.



La transaction s'inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe ' Lifetime Partner 24 : Driving Growth '.



Ce plan vise à améliorer le profil de résultats et à optimiser l'empreinte géographique du groupe, en se concentrant sur les marchés de l'assurance sur lesquels Generali est présent de manière prépondérante.



'La cession devrait générer un impact non significatif sur la position Solvabilité II de Generali et une perte en capital d'environ 20 millions d'euros après impôts et minorités, sans impact sur le résultat net ajusté' précise le groupe.





