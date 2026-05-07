 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

General Motors va rappeler plus de 40 400 bidons de liquide de frein aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: GM procède au rappel de bidons de liquide de frein, et non de véhicules)

General Motors GM.N procède au rappel de 40 440 bidons de liquide de frein car la présence de sédiments pourrait augmenter le risque d'accident, a déclaré jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
79,080 USD NYSE +0,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank