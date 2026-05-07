General Motors va rappeler plus de 40 400 bidons de liquide de frein aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: GM procède au rappel de bidons de liquide de frein, et non de véhicules)

General Motors GM.N procède au rappel de 40 440 bidons de liquide de frein car la présence de sédiments pourrait augmenter le risque d'accident, a déclaré jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).