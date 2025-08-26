General Motors va rappeler plus de 23 500 véhicules américains pour un problème de fuite de carburant, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

General Motors GM.N rappelle plus de 23.500 Chevrolet Corvette aux États-Unis pour un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi la National Highway Traffic Safety Administration.

Le carburant peut se déverser dans la poche située autour du bouchon du réservoir lors du ravitaillement en carburant de ces véhicules, ce qui peut alors atteindre une source d'inflammation, telle que des composants chauds du moteur ou de l'échappement, et provoquer un incendie, a déclaré l'organisme de sécurité automobile.

Une enquête menée par le constructeur automobile de Detroit a permis d'identifier quatre incendies présumés potentiellement liés à ce défaut.

Le mauvais fonctionnement des pompes des stations-service a été un facteur contributif dans au moins deux de ces incidents, selon le rapport.

Pour remédier à cette situation, les concessionnaires installeront un bouclier pour dévier le carburant répandu, a indiqué la NHTSA.

Le rappel concerne les modèles de Corvette de 2023 à 2025, ainsi que ses variantes Convertible et Coupé à partir de 2026, selon le rapport. La NHTSA estime qu'environ 0,1 % des voitures rappelées présentent le défaut.